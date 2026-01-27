ドジャース・大谷翔平（31）が1月24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催する晩餐会に2年ぶりに出席。妻・真美子さん（29）と揃って出席した。

【写真を見る】肩から胸元があらわに…“別人級”と評された真美子さんの“ヘルシーな筋肉美”

ナ・リーグとア・リーグのMVPや新人王などを表彰する同イベント。2025年のナ・リーグMVPに選ばれた大谷は英語でスピーチし、球団や関係者、そして「私の愛する妻・真美子、私の娘、（愛犬の）デコピン」と家族への感謝も口にした。スポーツ紙記者が語る。

「大谷選手が晩餐会で着ていた濃紺のジャケットは、昨年のレッドカーペットの時と同じBOSS製のものとみられる。一方、真美子さん着用のドレスは、オーストラリアのラグジュアリーブランド・LEO LINの『ワンショルダー マキシドレス』のインディゴカラーと思われます。

日本の通販サイト上での販売価格は、関税等込みで27万1000円。公式な場では大谷とともにBOSS製のものを着用することが多かった真美子さんですが、今回の"オフショルドレス"は本人のこだわりもあったのでしょう。米誌『Sports Illustrated』が"別人級の変貌"と評するほどのインパクトでした」

大谷は昨年11月、MVP受賞後のインタビューでも真美子さんと服装を"ブラウン系"で揃えていたが、今回の晩餐会は"深い青"で合わせたようだ。在米ジャーナリストが語る。

「真美子さんのドレスは肩を露出していても上品なデザインで、彼女によく似合っていましたね。昨年4月に出産した真美子さんですが、元バスケットボール選手というだけあって筋肉が維持されており健康美が際立ちます。着こなしもヘルシーで好印象でした。

また、大谷選手もオフシーズンとはいえ、例年とくらべるとかなり体を絞れているなと感じましたね」

束の間のオフシーズンを過ごしている大谷だが、この期間中も自主トレーニングのためにドジャースタジアムを訪れるなど、鍛錬を怠らない。1月7日（日本時間8日）には大谷自身のInstagramで、デコピンとスタジアムを訪れてトレーニングしたことを報告。1月21日（日本時間22日）には地元メディア『ドジャース・ネーション』記者がX（旧Twitter）で、トレーニング中の大谷がスタジアムツアーの客に手を振る動画を公開していたが……。

「大谷選手は自宅にもプールや筋トレルームを設けています。真美子さんと育児をしながら、オフの肉体管理にも気を遣っているのでしょう。

真美子さんも子育てで忙しく、なかなか気軽に外出できないそうですが、夫に刺激されて子育ての合間に体を動かしているのかもしれません。トレーニングをしているとなれば、ドレス姿でみられたあの筋肉美も納得です。

彼女も元アスリートですから、子育てをしていても運動をすることでリフレッシュできるタイプなのかもしれませんね」（同前）

晩餐会のスピーチで、家族に向けて「いつもそばにいてくれてありがとう」と笑顔を浮かべていた大谷。いちばん近くにいる真美子さんとは、常に良い影響を与え合っているのだろう。