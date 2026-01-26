U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表MF石渡ネルソン(C大阪)の今大会振り返りと、今後の目標「セレッソでいっぱい試合に出て結果を残せるように」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
MF石渡ネルソン(C大阪)は1試合の先発含む3試合に出場。大会序盤で怪我を負ったものの、順調に回復させ、決勝は終盤に出場してピッチ上で優勝を見届けた。大岩剛監督体制ではアンカーとして起用されつつ、優れた得点感覚でゴールも狙った。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「U-20W杯以来の代表の公式戦だった。チリでは決勝トーナメントで負けてしまった。そのぶん、この大会は優勝したい思いが強かった。優勝できてよかった」
─悔しい期間もあった。
「優勝できたことは、その瞬間は一番うれしかった。だけど、代表選手のなかでもプレー時間は短い。そこは悔しいところではある。でもチームが勝つことが一番なので、そこはよかった」
─どう成長につなげたいか。
「これで優勝したから、何かなるということではない。これからもっともっと続いていく。もうすぐリーグ戦も開幕する。まずそこで活躍して、また代表に戻ってこられるように一からやっていきたい」
─今年一年の目標は。
「セレッソに戻るので、早くチームに慣れて、いっぱい試合に出て結果を残せるようにがんばりたい」
(取材・文 石川祐介)
