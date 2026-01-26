この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【週間解説】再び強い寒気が南下　日本海側は大雪　関東も降雪か」と題した動画を公開。今後1週間で再び強い寒気が日本に南下し、日本海側を中心に大雪となるほか、関東の平野部でも雪が降る可能性があると解説した。

動画で松浦氏は、今回の寒気が非常に強いものであると指摘。特に日本海側では、上空の寒気の影響で雪雲が発達しやすく、短時間で積雪が急増する「ドカ雪」に警戒が必要であると述べた。山沿いだけでなく、平地でも大雪となるおそれがあり、交通機関の乱れや立ち往生、雪崩、屋根からの落雪などに十分な注意を呼びかけている。

また、今回の寒気では太平洋側にも影響が及ぶ可能性がある。特に注目されるのが関東地方の天気であり、松浦氏は「南岸低気圧」の動向次第では、東京都心を含む関東の広い範囲で降雪となるシナリオも考えられるとした。気温がわずかに変化するだけで、雨になるか雪になるかが変わるため、最新の予報をこまめに確認することの重要性を強調した。

寒気のピークは週の後半になるとみられており、全国的に厳しい寒さが続く見込みである。大雪が予想される地域では、不要不急の外出を避けるとともに、水道管の凍結対策や食料の備蓄など、事前の備えが重要となる。今後の気象情報に注意し、大雪や低温への万全な対策を講じてほしい。

