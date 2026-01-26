この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、「フラれた男が元カノにストーカーしてしまう心理を解説します」と題した動画を公開。恋愛関係が破綻した後に一部の男性がストーカー行為に至る心理的背景について、専門的な見地から解説した。記事の主眼は、ストーカー行為の根底には「依存しやすい気質」と「愛情への渇望」という根深い問題が存在するという点にある。



高須氏はまず、振られた男性のすべてがストーカーになるわけではないと前置きした上で、「ストーカーになりやすい人っている」と指摘する。その最大の特徴として「依存しやすい人」と「愛情に飢えている人」の2点を挙げた。高須氏はアルコールやギャンブル、買い物など様々な依存症を例に出し、恋愛においても「彼女依存症」や「彼氏依存症」といった状態に陥る人がいると説明。このような人々は、脳の構造上、特定の対象から過剰な快楽物質が出てしまい、それがなければ生きていけないほどの強い依存状態になりやすいという。



さらに、その背景には幼少期の環境が大きく影響していると高須氏は語る。親から十分な愛情を受けずに育ったり、虐待されたりした経験があると、その時に満たされなかった愛情を生涯にわたって求め続ける傾向があるとした。そして、その執着の対象が恋人に向かった場合、その存在が自身のすべてとなり、過度な依存につながってしまう。



こうした依存状態にある男性が振られると、依存対象を失ったことによる「禁断症状」で精神的に不安定になる。元カノが他の男性と幸せになることを想像すると、「可愛さ余って憎さ100倍」という心理が働き、強い愛情が激しい憎悪へと変わるという。高須氏は、視野が極端に狭くなった結果、相手を傷つけるといった最悪の事態に至るケースもあると警鐘を鳴らした。



この解説は、恋愛における過度な依存の危険性を示唆している。パートナーとの関係性を見つめ直す上で、重要な視点を与えてくれるだろう。