¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼ÌäÂê¡¢¼«Ì±ÅÞÁ°½°±¡µÄ°÷¤â¸ÀµÚ¡¡¡Ö¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¶¦Í¡×¤òÊó¹ð
¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î2026Ç¯1·î23ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë°ÍÍê¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î²ÈÄí¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ·ÐºÑ»º¶ÈÉô²ñÄ¹¤Î¾®ÎÓ»ËÌÀÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬25Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¶¦Í¤·¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ´Þ¤áÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡×
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤äÆü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¡Ö²áÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¡×¤ò»Ø¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¡£Êì¤¬²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È»ö¤Ï¼ç¤ËÉã¤È¾¯Ç¯¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÍÍê¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤ËË¬¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤ÏÊüÁ÷Á°¤«¤é¤³¤Î¾¯Ç¯¤¬¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ä¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤ÏX¤Ç¡¢¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¶¦Í¤·¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ´Þ¤áÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¸å¡¢¤´ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¿¨¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
