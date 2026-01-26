¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬½ÉÅ¨¤òÏ¢ÇË¤·¡¢·àÅª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ÏÎäÀÅ¤À¡£¥í¥¤¡¦¥­¡¼¥ó»á¤È¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤ÎÀµ¼°¤Ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È2°Ì¤ò·âÇË¤·¤¿¼êÏÓ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¾Ìç¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤¹¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Î¾»á¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¼çÄ¥¤À¡£¡ØMirror¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥­¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨º£µ¨¤Î»Ä¤êÁ´»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê»Ø´ø´±¤ÎÉ¬Í×À­¤òµó¤²¤¿¡£¡Öº£¸å¿ôÇ¯¤ÎÄ©Àï¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬É¬Í×¤À¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê·ë²Ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤è¤ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÂçÊª¤Î¾·æÛ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¡¢¥Í¥Ó¥ë»á¤â¤³¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤·¡¢²áµî¿ôÇ¯¤ÎÌÂÁö¤Ï¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ä¼Á¤Î¸þ¾å¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Öº£µ¨¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ËÅÏ¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¼«¿È¤â¤³¤ÎÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£

¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¤³¤ÎµÕÉ÷¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÍ½¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°ÌòÌÜ¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£