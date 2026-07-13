トーマス・トゥヘル
ドイツ出身の元サッカー選手、指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。
2026年7月20日
2026年7月19日
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「誰も望まない試合」と言われたW杯3位決定戦が計10ゴールの大乱戦に
サカがハットトリックを含む活躍を見せ、両チームで計10ゴールが入る乱打戦に
ココカラネクスト
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サカがハットトリック、イングランドがフランスを6−4で下しW杯3位に
イングランドが前半4−0リードからフランスに追い上げられ6−4で制した
サッカーダイジェストWeb
2026年7月18日
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年俸17億円のW杯指揮官が16強敗退、監督報酬と成績の厳しい現実
日刊ゲンダイDIGITAL
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トランプ大統領がイングランドの守備的戦術を批判、ケインの起用法に疑問
エースのケインをディフェンスに起用した采配を「変だった」と疑問視
SOCCER KING
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ルーニーがトゥヘル続投を支持、ただグアルディオラが来るなら話は別
サッカーダイジェストWeb
2026年7月17日
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イングランド代表のトゥヘル監督 英紙調査で続投望まないが58％以上に
英紙「THE Sun」調査では58%超がトゥヘル監督の続投を望まないと回答した
theWORLD（ザ・ワールド）
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イングランドは先制後に支配率12%へ、トゥヘル采配の誤りが響く
先制後にトゥヘル監督が5バックへ変更し支配率が12%まで落ちたとされる
サッカーダイジェストWeb
2026年7月16日
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イングランドFAが批判相次ぐトゥヘル監督に続投を要請する方針
後半40分から7分間で2失点し1―2で敗れ、60年ぶり優勝の夢が散った
スポニチアネックス
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イングランドが守備固めに転じた直後、アルゼンチンに逆転を許した
5バックで守りを固めた結果、アルゼンチンの猛攻を招いたとの見方も
Sportiva
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アルゼンチンがイングランドを逆転で下しW杯決勝進出を決める
0-1の劣勢から85分・90+2分に連続ゴールを決め決勝進出を果たした
サッカーダイジェストWeb
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ブラジル人記者の質問にトゥヘルが苦笑、アンチェロッティ批判の矛盾を問う
アンチェロッティ監督批判の背景にはブラジル伝統スタイル放棄への怒りがある
サッカーダイジェストWeb
2026年7月15日
2026年7月14日
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23歳ベリンガムがW杯で覚醒、キーンやジェラードになぞらえる声も
MFジュード・ベリンガムが６ゴールを挙げ、チームを牽引するリーダーとして活躍中
サッカーダイジェストWeb
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メッシとベリンガムが担う、イングランド対アルゼンチン60年の因縁
66年の「Animals」発言から86年「神の手」、98年ベッカム退場など因縁が続く
サッカーダイジェストWeb
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元イングランド代表OBがアルゼンチンを低評価、メッシの衰えも指摘
イングランドが3対1でアルゼンチンを破り連覇を阻むという見立てを示した
サッカーダイジェストWeb