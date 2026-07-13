トーマス・トゥヘル

ドイツ出身の元サッカー選手、指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。

2026年7月20日

2026年7月19日

2026年7月18日

2026年7月17日

2026年7月16日

2026年7月15日

2026年7月14日

2026年7月13日