¡Ú8Ç¯Á°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Û¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤ÏAI¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ÈÏÃ¤»¤ë¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2018Ç¯1·î¡Ö¤¢¤È10Ç¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡© AI¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ëÌ¤Íè¡ª¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Î¥Ð¥¦¥ê¥ó¥¬¥ë¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÃå¡¹¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢º£¤ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¸¤¤äÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥¸¥é¤ÎÀ¼¤ä¥¤¥«¤ÎÀ¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Åö»þ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¡ÊËÝÌõ¡Ë¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¼çÎ®¤Ê¤Î¤Ï²»À¼¤«¤é¡Ö´¶¾ð¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ê¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò¿Í´Ö¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤¬Æ°Êª¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Í½¸À¤Î¡Ö10Ç¯¡×¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È2Ç¯¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÈà¤é¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§¤¢¤È10Ç¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡© AI¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ëÌ¤Íè¡ª
·ÇºÜÆü¡§2018Ç¯1·î26Æü
Ãø¼Ô¡§ËÅÄ·½Èþ
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡£
Æ°Êª¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤ë¡¢Ž¢¥Ú¥Ã¥È¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Ž£´êË¾¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Daily Mail Online¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¸ì²½¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÌ¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç³Ø¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëCon Slobodchikoff¶µ¼ø¤Ï¡¢30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±Êý¤òÊá¿©¼Ô¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Slobodchikoff¶µ¼ø¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¤ÎÌÄ¤À¼¤òAI¤¬¼±ÊÌ¡¿¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬Èà¤é¤Î»×¹Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¤â±þÍÑ¤·¡¢ËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤Î¹Í¤¨¤ò¿Í´Ö¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶µ¼ø¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼ÒZoolingua¤òÀßÎ©¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»º¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃÜ»º¶È¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÓ¤ÎÌÄ¤À¼¤ä¹ÔÆ°¤«¤é¡¢Ž¢ÄË¤ßŽ£¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô°é¿ô¸º¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¸¦µæ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢AI¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£Æ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤ò¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤äµí¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ãà°ìËÝÌõ¤µ¤ì¡¢ËèÆü°§»¢¤·¤¿¤êÂÎÄ´¤òÊ¹¤±¤ëÀ¸³è¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢The Guardian¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè³Ø¼Ô¤ÎWilliam Higham¤ÏŽ¢10Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¸¤¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦Ž£¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸Õ»¶½¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÈÂ²Æ±Á³¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¡£Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁ¯ÌÀ¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
