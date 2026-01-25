Image: SHOPGOODWILL

2024年3月17日の記事を編集して再掲載しています。

知らずに買ってたら超ラッキーだったのに。

家電や玩具などを取り扱う大型リサイクルショップでは、極まれにお宝が発掘されることがありますよね。しかも店員さんがその価値を知らず、安い値札を付けてしまうことも。

ペンシルベニア州ドゥボイズにあるリサイクル店グッドウィルにて、超絶レアな14金製のレゴが見つかり、話題になっています。

金色のマスクのパーツかと思いきや

宝石の一種として寄付されたのは「レゴ バイオニクル」Kanohi Hauのマスク。

最初に付いていた値札は14.95ドル（約2,200円）だったのですが、「これは金では？」というお客さんたちからの意見で調べてみると…実は14金の激レアピースだったことが発覚しました。

製造されたのは2001年で、この世に30個しかないうちの1つがコレ。重さは26.14gありますが、金というだけで10万円相当の価値があります。

約267万円で落札

グッドウィルはオークションに出し、48人の入札の後、1万8101ドル（約267万円）で落札されました。

落札者は素性を明かしていませんが、よほどのコレクターなのでしょうね。でも最初に寄付した人は、最初から価値を知っていたのでしょうか？

障害者支援団体のショップ

グッドウィルはただのリサイクルショップではなく、障害者を従業員として雇うなど、社会貢献を目的とした非営利団体の運営なんです。

なので、売り上げは店員の訓練や教育費など、ちゃんとお店に還元されます。指摘してきたお客さんも親切ですし、お宝が見つかったりと夢のあるいいお話ですね。

