この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

世界でもTOPを走り続ける日本企業の財務状況を徹底解説します！お見逃しなく

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「世界でもTOPを走り続ける日本企業の財務状況を徹底解説します！お見逃しなく」と題した動画を公開。倒産させないプロとして企業の黒字経営を指導する市ノ澤翔氏が、世界を影で支配しているという日本企業3社とその強さの秘密を解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、「世界を牛耳っている日本企業がある」と切り出し、ホンダ、リクルート、ソフトバンクの3社を挙げた。これらの企業は、それぞれ特定の分野で世界トップクラスのシェアを誇っているという。



まずホンダについては、自動車ではなく「二輪車の販売台数シェアで世界1位」であると指摘。次にリクルートは、世界No.1の求人検索エンジン「Indeed」を買収したことにより、「求人サイトで世界1位のシェアを獲得」したと説明した。

そしてソフトバンクは、携帯キャリア事業のイメージが強いが、実態は投資会社であり、「投資するユニコーン企業の企業数のランキングで世界2位」になっていると明かした。



さらに市ノ澤氏は、3社の財務状況にも言及。2024年3月期の決算内容（百万円単位）を比較し、ホンダの売上高が20兆円、純利益が1兆円を超えていることや、リクルートとソフトバンクの自己資本比率がそれぞれ62%、73%に達する極めて強固な財務体質であることを示した。



これらの企業に共通するのは、莫大な利益を出し、多額の税金を納めているという事実だ。市ノ澤氏は、「税金を支払わなければ内部留保は積み上がらない」と述べ、納税こそが強い財務体質の源泉であると強調する。「大企業は税金を払っていない」という一部の意見に対し、実際の数字を基に「めちゃくちゃ税金を払っている」と反論した。



本動画は、世界で活躍する日本企業の知られざる一面と、その成功を支える財務戦略の核心に迫る内容となっている。納税を通じて内部留保を厚くし、盤石な経営基盤を築くことの重要性を示す、経営者必見の解説だ。