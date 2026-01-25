この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの真似ばかりしてくる人、その不気味な行動の意外なワケ。悪気がないケースも？

カウンセラー・作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【不気味】なぜ、あの人は全部真似するのか？あなたを「マニュアル」にする人の正体6選」と題した動画を公開。服装から行動、SNSの発言まで細かく真似してくる人の心理と、その対処法について解説した。



Ryota氏はまず、他人の真似をする行為は必ずしも悪意から来るものではないと指摘する。その一例が、相手を「メンターにしている」ケースだ。これは、相手を尊敬し、「あなたになりたい」という強い憧れから、生き方そのものをお手本にしようとする心理である。



また、心理学のテクニックである「ミラーリング」も無意識に行われている可能性があるという。Ryota氏は、「相手に対して好意を持つと、その人の動作や考えを真似することで、さらに好意を持ってもらいたい」という心理が働くと説明する。これらは、相手へのポジティブな感情が根底にあるパターンだ。



一方で、より根深い問題が隠れている場合もある。それは「自分がない、没個性」な状態である。Ryota氏は、自分に自信がなく、自分で物事を決めるのが怖い人は、「他の人に決めてもらおう」と考え、身近な人の選択をそのまま真似ることで安心感を得ようとすると分析。この行動は、失敗を恐れるあまり「自己判断が怖い」という心理にも繋がっていると語る。



さらに深刻なのが、「依存傾向が強い」ケースだ。このタイプの人は、自分の悩みや感情の解決を他人に委ね、自分を保護してくれる「親代わり」を求めている。その依存対象として選ばれたのが、あなたなのかもしれない。



こうした行動の根本には、「他人との境界線を持っていない」という問題が存在するとRyota氏は指摘する。自分と他人の区別が曖昧なため、どこまでが相手の領域で、どこからが迷惑になるのかを理解できていないのだ。その結果、相手のプライベートに土足で踏み込むような過剰な模倣に繋がってしまう。



このような「全部真似する人」への対処法として、Ryota氏は「自分だけの心のスペースを持つ」ことを提案する。誰にも見せず、教えない自分だけの領域を確保することで、他人に真似されることから物理的・心理的に距離を置き、自分を守ることができると締めくくった。