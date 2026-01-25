100均で700円…迷ったけど買って大正解！比べたら驚きの結果に！家事楽サポートグッズ

冷凍したお肉を使いたくても自然解凍には時間がかかり、電子レンジだと加熱ムラやドリップが気になる…。もっと手軽に素早く解凍できたらいいなと思っていたところ、ダイソーで『解凍プレート』を見つけました。実力を試してみたところ、驚きの結果に…！700円なので最初は購入を迷ったのですが、買って大正解でした◎

商品情報

商品名：解凍プレート

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：20cm×3mm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480744919

毎日の家事を助ける！ダイソーの『解凍プレート』が優秀すぎる！

冷凍したお肉を使いたいと思っても、自然解凍には時間がかかり、電子レンジだと加熱ムラやドリップが気になることがありました。忙しいときほど、もう少し手軽に素早く解凍できたら…と思う場面は多いものですよね。

そんなときにダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたのが、こちらの『解凍プレート』。価格は770円（税込）です。

100均のキッチングッズで700円か…と最初は購入を迷いましたが、実際に使ってみると納得！魅力をたっぷりとご紹介します。

こちらは、冷凍食材を乗せておくだけで解凍をサポートしてくれるプレートです。

しっかりした作りで、効率よく熱を伝えてくれそうな印象です。

サイズはややコンパクトで、大きな食材を一度に解凍する用途には向いていません。

ただ、しゃぶしゃぶ用のお肉であれば、ちょうどよく並べられる大きさです。

少量を手早く使いたいときに活躍してくれますよ。

プレートとお皿にそれぞれお肉を乗せて比較！驚きの結果に…！

実際に冷凍したお肉を解凍プレートに乗せ、約30分そのまま置いてみました。

説明書では解凍プレートに直接食材を置くようにと記載がありましたが、ドリップを確認しやすくするためにラップに包んだ状態で検証します。

すると、解凍プレートに乗せたお肉はすでに解凍され、全体がくたっとした状態に。ドリップはほとんど出ていません。

一方、同じお肉を普通のお皿に乗せて常温で放置していたものは、まだカチコチのままでした。

設置環境や室温による差はあるものの、解凍スピードの違いははっきりと分かります。

プレートの表面に入っている溝のおかげで、解凍中にドリップが出ても周囲へ垂れにくい点は高評価ポイント！

キッチンが汚れにくい点は好印象でした。

また、このプレートは解凍以外にも使い道があります。お鍋やお弁当の粗熱取りに使ったり、急速冷凍したいときの補助として活用できる点も便利です。

用途が限られないため、出番の多いキッチングッズになりそうです。

時短と使い勝手の良さを考えると、買って良かったと思えるアイテム。食材の解凍を手早く行いたい方、家事を楽にしたい方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。