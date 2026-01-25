この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「マイナンバーカードをスマホに登録する方法＆辞める方法＆実際に使う方法を実演！」と題した動画を公開。保険証の提示や行政サービスの利用、コンビニでの住民票発行などがスマートフォン1台で完結する方法を解説した。



動画で氏はまず、スマートフォンにマイナンバーカードを登録するメリットとして、マイナ保険証としての利用、マイナポータルやe-Taxなどの行政サービスへのログイン、コンビニのマルチコピー機での住民票発行などを挙げた。セキュリティ面については、利用には顔や指紋などの生体認証が必須であり、重要な個人情報は端末自体に保存されるわけではないため、「カード本体を持ち歩くより安全かつ便利です」と説明した。



登録にあたり準備するものは「マイナンバーカード本体」「カードのパスワード」「対応スマートフォン」「マイナポータルアプリ」の4点であると氏は指摘。パスワードは、カード受け取り時に設定した3種類（数字4桁が2種、英数字6～16桁が1種）が必要になるため、事前に確認しておくよう促した。



具体的な登録手順として、AndroidとiPhoneそれぞれの方法を実演。Androidの場合は「マイナポータル」アプリから申請を行い、パスワード入力とカードの読み取りを経て、スマホ用の新しいパスワードを設定する。iPhoneの場合は、アプリから「マイナンバーカードをiPhoneに追加」を選択し、顔認証での本人確認、パスワード入力、カードの読み取りを行い、最後にAppleウォレットに追加する流れを解説した。



実際に利用する方法として、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書発行も実演。これまではパスワード入力やカードの読み取りが必要だった場面でも、スマホの生体認証だけでスムーズに手続きが完了する様子を示した。



マイナンバーカードをスマホに登録することで、カード本体を持ち歩く手間や紛失のリスクから解放されるだけでなく、各種手続きの利便性が格段に向上するだろう。この機会に試してみてはいかがだろうか。