クリエイティビティに富んだおしゃれスイーツが、実は富山県内に揃っています。豊かな土壌と自由な発想が育むとっておきのスイーツは、旅の思い出としてはもちろん、手みやげにもおすすめ！

その中から今回は、お取り寄せ可能なものを中心に厳選しました。すぐにでも取り寄せて、見た目の美しさにときめき、ファンの心を掴む味わいを楽しみたい逸品ばかり。広く知られた定番のスイーツではなく、ローカルの隠れた名品を探している方は、ぜひチェックしてみてください。

【黒部市・アルペンチーズケーキ】“雪の大谷”を思わせる、雪のような口どけが新感覚

手前：「オリジナルチーズケーキ」のカット。「オリジナルチーズケーキ」1ホールは2,380円

“今までにない口どけのチーズケーキ”として、黒部宇奈月温泉でオリジナルのチーズケーキを販売する『アルペンチーズケーキ』。

なかでも「オリジナルチーズケーキ」が追求したのは、立山黒部アルペンルート・室堂付近、標高2,450mの豪雪地帯に現れる“雪の大谷”を思わせる、雪のようにすっと消える口どけ。チーズの配合は季節によって微調整し、その時期に最もおいしく感じられる濃さと風味を追求しています。

黒部産の牛乳を使用した濃厚なチーズの香りと味わいを閉じ込めながら、体温でふわりと溶けていくなめらかな食感は、まるで雪解けのよう。ひと口目で口どけのよさに驚き、鼻に抜けるチーズの豊かな香りに感動してしまいます。

賞味期限10分！「幻のアルペンチーズケーキ」

「幻のアルペンチーズケーキ」

カフェスペース限定、賞味期限10分の「幻のアルペンチーズケーキ」は、ピラミッドのような愛らしいフォルムが印象的。北アルプス・立山を連想させるデザインに、ソースがとろりとかかる美しいビジュアルも、このスイーツならではの魅力です。

口どけを極限まで追求した繊細な仕上がりのため、できたてを10分以内に味わうのがおすすめ。

黒部宇奈月温泉を訪れたら、ぜひ「幻のアルペンチーズケーキ」をイートインで。そして「オリジナルチーズケーキ」はテイクアウトして、地元生まれのスイーツの美味しさをお土産に持ち帰ってみてはいかがでしょうか？

可愛らしいクラフト包装で展開される「オリジナルチーズケーキ」と「チーショコラズケーキ」は、1ピースから購入でき、少人数でも楽しめます。また、オンラインショップではホールサイズのチーズケーキを冷凍便でお取り寄せ可能です。

●DATA

アルペンチーズケーキ 「オリジナルチーズケーキ」

値段： 2,380円

内容量：1ホール（270g）

配送：冷凍配送

https://shop.alpencheese.jp/categories/2417192

【魚津市・ZAXFOX菓子研究所】1年を通して心に満開の花を咲かせるサブレ

「花咲く塩キャラメルサブレ」2,300円

魚津市に工房を構える「ZAX FOX菓子研究所」からは、“花のない とくべつな花屋”として2025年にデビューしたブランド「KOBORESAKU（コボレサク）」のお取り寄せサブレを。「花咲くイチジクとゴマのサブレ」など定番のサブレに加え、期間限定でチョコレートがけのサブレが登場しています。

「花咲く塩キャラメルサブレ」は、イチジクの果実味とごまの香ばしさが広がる優しくも複雑な味わい。それでいて、しっかりとしたサクサク食感で、サブレ欲もきちんと満たしてくれます。たっぷりとキャラメルチョコをまとい、甘美なコクの中に塩のキレがアクセントとなり、ひと口ごとに満足感のある仕上がり。一枚一枚が特別感のあるスイーツです。

サブレ5枚入りボックスと、姉妹ブランド「Cheesy Poche（チージィー ポッシュ）」の焼き菓子を組み合わせたセットや、たっぷりのサブレが入ったボックスまでラインナップ。贈る相手やシーンに合わせてサイズを選べます。紙製のボックスなので、贈り物にしても相手の荷物になりにくいところも◎。

オンラインショップで購入しても、魚津市にあるカウンター（ショップ）併設の工房から直送されるため、出来立ての美味しさを味わえるのも覚えておきたいポイント。まずは自分へのご褒美として、心に満開の花を咲かせる特別なサブレをゆっくりと味わってみてください。

●DATA

ZAX FOX菓子研究所「花咲く塩キャラメルサブレ」

金額：2,300円

内容量：10枚

配送：通常配送

https://store.zaxfox.co.jp/collections/koboresaku

【朝日町・大むら菓子舗】ヒスイのように美しく煌めく、老舗が贈る伝統の味

日本の渚百選に選定された、朝日町・ヒスイ海岸。そんなヒスイのまちで60年以上にわたり営業を続けるのが『大むら菓子舗』です。地元の人々を中心に親しまれている「ヒスイ羊かん」は、実はお取り寄せも可能。

海岸で自然の結晶＿ヒスイを見つけた瞬間の、ふっと気持ちが明るくなるような高揚感。そんな感覚を思い起こさせる小ぶりで美しい羊かんは、手に取るだけで愛おしい気持ちにさせてくれます。また、手作業で作られているため、ひとつとして同じ模様はなく、一期一会の出合いを楽しめるお菓子でもあります。

上質な白双糖や国産の手亡豆糸寒天、水飴挽茶など厳選した素材を使用し、秘伝の製法で丁寧に仕上げた羊羹は大むら菓子舗でしか味わえません。ほんのりお茶風味で、甘さは控えめ。優雅な余韻を残す名品です。

ツウな富山土産として店舗で購入するのもおすすめ。お取り寄せしたい場合は、公式サイトから申込用フォーマットをダウンロードし、ファックスで申し込みます。ほっと一息つきたい時間のお供にしてみてください。

●DATA

大むら菓子舗「ヒスイ羊かん」

料金：700円

内容量：2個

配送：通常配送

https://www.oomurakashiho.com/order/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

黒部市・魚津市・朝日町など、富山県東部には、まだ知られていない名品スイーツが点在しています。地元産の素材を生かしたものや、土地の名物をモチーフにしたものなど、その土地ならではの物語に触れられるものばかり。

富山を訪れたときはもちろん、忙しくてなかなか旅に出られない日々が続いたら、富山のスイーツをお取り寄せしてみてはいかがでしょうか。自宅にいながら、ローカルを旅するような気分を味わえますよ。

（取材・文◎岩井なな）