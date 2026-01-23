家族からのチューに対し、あまりにも正直な反応を見せたワンコが話題となっています。パパのチューには全力で抵抗する一方、ママにはまったく違う反応を見せたのだとか。

投稿は記事執筆時点で364万回再生を突破。「何回見ても笑える」「そんなパパいやか？ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：絶対に『パパとのチュー』をしたくない犬→ママが試してみた結果…辛辣すぎる『あからさまな態度』】

パパのチューを全力で拒否

Instagramアカウント「melkuramarin」に投稿されたのは、ポメラニアン三姉妹の三女「マリン」ちゃんのお姿。家族との触れ合いの中で、思わず本音があふれてしまった瞬間が収められていました。この日の何気ないやり取りが、大きな反響を呼ぶことに…。

パパがマリンちゃんに顔を近づけてキスをしようとすると、両前足をパパの胸に突っ張り、体をのけぞらせるようにして全力で拒否。前足にははっきりと力が入り、なんとか距離を保とうとする様子だったとか。あまりの必死さに体が小刻みに震えている場面もあり、全力で阻止しているかのようでした。

体が語る「絶対ムリ」

耳をやや後ろに倒し、目はパパをしっかりと見つめたまま動かないマリンちゃん。体全体がカチコチに固まっているようにも見え、その姿からは「これ以上は近づかないで」という強い意志が伝わってきます。

その様子は、拒否の気持ちを隠すことなく、むしろはっきりと伝えようとしているかのよう。表情や仕草をとっても気持ちが分かりやすく表れており、必死さの中に愛らしさも感じられて、思わずクスッと笑ってしまいます。

ママの前では一変

場面が変わり、今度はママがマリンちゃんの前へ。すると先ほどまで突っ張っていた前足は自然と下がり、体の力もすっかり抜けた様子だったとか。顔を近づけられても抵抗することなく、穏やかな表情で受け入れていたといいます。

さらにマリンちゃんは、自らママの口元をペロリと舐める仕草も見せていたそう。その様子を見たパパは思わず驚きと切なさが入り混じった声を上げてしまうことに。分かりやすく、ここまではっきりと違うマリンちゃんの態度は、多くの人の笑いを誘ったのでした。

投稿には「手に力入ってるうえにのけぞってる」「うちと一緒です。なんなんですかね？」「お気の毒ですが、笑っちゃいました」「力入りすぎて若干プルプルしてるｗ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「melkuramarin」では、個性豊かなポメラニアン三姉妹の賑やかな日常が紹介されています。見ているだけで笑顔になれる投稿を、ぜひチェックしてみてください！

