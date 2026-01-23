【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版）

Microsoftは1月23日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6（FH6）」のゲームプレイ映像を公開した。

配信番組「Developer_Direct」ではマップや収録車種などが初公開となり、デザインディレクターのトーベン・エレルト氏が発売時期を発表すると映像が暗転。するとカバーカー「GR GT」をバックに、地面が揺れるほどの足音が響き、最後に謎の巨大ロボットの足元が映し出されるというサプライズがあった。

このロボットについて現時点では何も発表されておらず、どのような扱いとなるのか、今後の続報が期待される。

映像ではしっかりと歩いている様子も確認できる。一体何のロボットなのか……？

【[日本語] Developer_Direct 2026】

