1月20日、女優の米倉涼子（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられ、世間に衝撃が走っている。今回の事態を受け、“あのシリーズ”のお蔵入りを心配する声も上がっている。

「米倉さんをめぐっては、昨年10月の 『文春オンライン』で、自宅マンションに関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）のガサ入れが入ったことが報じられていました。今回のフジテレビの報道によれば、昨年夏、米倉さんがアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いで2人の関係先が家宅捜索され、違法薬物が押収されたとのこと。

米倉さん自身は昨年12月末、事務所のホームページで家宅捜索を受けた事実を認めていて《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により一区切りついたと認識しております》と主張していました。それが一転、書類送検という形で次の局面を迎えました」（スポーツ紙記者）

米倉といえば‘12年から続く『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』シリーズ（テレビ朝日系）が言わずと知れた代表作。現在、「CSテレ朝チャンネル」では‘21年に放送された同作の最終シーズンが再放送されており、1月29日まで続く予定だ。

再放送の真っ只中に主演が書類送検――。X上では、再放送の行方を心配する視聴者の声が。

《うちのおとん、よくCSでドクターXの再放送見てるんだけど見れなくなるんかしら》

《米倉涼子書類送検したらCSで死ぬほどやってるドクターXの再放送どうなるんだろう》

果たして、『ドクターX』の再放送はどうなるのか。本誌がテレビ朝日に問い合わせると、担当者からは以下の回答が得られた。

「現時点で放送予定に変更はありません」

前出のスポーツ紙記者は次のように明かす。

「今回は“書類送検”されただけで、現時点で米倉さんが逮捕されたわけではありません。今後、起訴されるかどうかは検察によって判断されます。今後もし起訴となればテレビ局としてもまた別の対応をとる必要が出てくるのでしょうが、まだ不起訴の可能性もあるので、ひとまずは静観といったところなのでしょう。ただ今後の展開次第では、放送途中でも急遽ストップすることもあるかもしれません」

“失敗しない女”の運命はいかに――。検察の判断に注目が集まる。