X-59の実験用に新たに機体を購入

アメリカ航空宇宙局（NASA）は2026年1月15日、複座型のF-15D戦闘機2機を、カリフォルニア州エドワーズにあるNASAアームストロング飛行研究センターの飛行研究機群に加えたと発表しました。

【すごく、長いです…】これが、機首が細長い超音速戦闘機実験用X-59です（画像）

今回納入されたF-15Dは、オレゴン州空軍州兵第173戦闘航空団（キングスレー基地）から提供されたもので、2025年12月22日に同センターへ到着しています。

NASAがこれらの機体を取得した目的は、「飛行実証・能力（Flight Demonstrations and Capabilities）」プロジェクトにおける超音速飛行研究を支援し、静粛超音速研究機X-59を用いた各種試験に研究機として使用するためです。

実際に研究機として試験支援に用いられるのは1機のみで、残る1機は長期的な運用を支えるため、部品取り用の機体として使用されます。

NASAはこのほかにも飛行研究実験の試験機として、F-15を2機保有しています。しかし、これらは1993年にはハワイ空軍州兵から取得した機体で、原形となる機体は1970年代から運用されてきた、F-15シリーズの中でもかなり初期型の複座機であるF-15Dになります。

F-15は高高度・高速性能に優れ、武装を解除した状態では、翼下や胴体中央部など外部搭載位置が多く、実験機材の搭載能力にも優れています。また、地上高がほかの軍用機より高いため、他機では搭載できない機材を吊り下げることも可能です。

そのため、老朽化が進んだF-15Bに代わり、X-59の試験を支援する機体として、より新しく、技術の蓄積によって信頼性や耐久性が向上したF-15Dが選定されました。

NASAアームストロング飛行研究センターの飛行運用ディレクターであるトロイ・アッシャー氏は、今回納入されたF-15Dについて、「最優先事項は、X-59ミッションの完了まで確実に支援することです」と述べています。

なお、X-59はロッキード・マーティンとNASAが共同開発している実験機です。通常の超音速飛行では大きな衝撃波（ソニックブーム）が発生しますが、X-59はその発生を極限まで抑え、静粛な超音速飛行を実現することを目指しています。既存の航空機と比べて著しく細い胴体を備えている点が、大きな特徴です。