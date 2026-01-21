「高市首相のドラムは本物か？」論争に終止符…プロが見抜いた「本当の実力」

日韓首脳の驚きのドラム演奏

ブラック・サバス、ディープ・パープル、ヴァン・ヘイレン、ザ・ローリングストーンズ、マイケル・シェンカー・グループ、枚挙にいとまがないロック、メタルロック、ハードロックグループのレジェンドたち、彼らの音楽に影響を受けた高市早苗首相の話は今や有名です。

どのようなドラム演奏をしていたのだろうと思っていたところ、驚くべきニュースを目にしました。日韓首脳会談後のサプライズでドラム演奏を披露、またそれに応じて一緒にドラムを演奏した李在明大統領にも驚きました。

セッションの場で、何が起こっていたのか？

高市首相と李大統領のセッションで、映像の端々から実際に何が起こっていたのかを分析し、紐解きましょう。

1曲目の『Golden』で、両者はシンプルで力強い「ダンスビート」と呼ばれるグルーヴ(繰り返すリズムパターン)で演奏しています。高市首相が途中で繰り出す「フィルイン」と呼ばれる曲の節目での動きのあるフレーズに合わせて、李大統領が控えめにシンバルを合わせました。

その後、李大統領が即興でシンバルを叩くと、それに反応して高市首相がさらにシンバルを叩いているのが分かります。お互いに笑顔で、すでに即興演奏が始まっているのが分かり、コミュニケーション能力の高さを感じます。次の高市首相のフィルインは、その雰囲気から“さあ一緒に”というサインを感じ取れます。それを感じ取った李大統領も同時に力強くシンバルを叩き、息が合ってきました。

ドラミングのスタイルでは、高市首相は体を大きく揺らし全身をバネのように使っています。しなやかさがあり演奏キャリアを感じます。

注目すべきところは、左足を使ってハイハットシンバルを4分音符で演奏しています。これはドラマーにはよく見られるスタイルで、この方法でドライヴ感やテンポをキープすることがあります。

演奏の間、高市首相は絶えず李大統領にアイコンタクトと、耳を傾けながらエスコートしているのが分かります。周りの音を聴いて、演奏をより良くするドラマーの役割を発揮しています。

『Dynamite』で見えた高度なスキル

2曲目の『Dynamite』の冒頭部分で、高市首相は左足でバックビートと呼ばれる2拍、4拍のリズムをハイハットシンバルで演奏しています。

動きを良く見ると「ヒール＆トゥ」と呼ばれる、踵と爪先を使うテクニックで演奏しています。カウントも無く曲が始まり、すぐに合わせられるところから曲のテンポを良く知っています。この間、李大統領も音を出さずに身体で拍子を取っています。

そしてドラム全体で演奏に入る瞬間、高市首相はアイコンタクトと仕草で李大統領に合図を送り、2人でドラム演奏が始まります。1曲目のダンスビートに似ていますが少し異なるグルーヴです。スネアドラムを抜いた状態で、ベースドラムの低音とハイハットシンバルでの演奏です。この後にスネアドラムのバックビートを加えていて、両者ともに曲のテンポを良く捉えています。

Aメロと呼ばれる曲の場面の最中、映像では映っていませんが高市首相はグルーヴしながら4拍目の裏拍に即興でシンバルを叩いています。これは難易度の高いスキルです。

演奏が進行するにつれて、高市首相のドラミングにさらに変化が加わります。短いフィルインを入れた後、今度はハイハットシンバルの音の数を倍に増やしました。力強いベースドラムの4分音符、強烈なスネアのバックビート、そしてハイハットシンバルは細かい8分音符へ、これは王道のロックドラミングのグルーヴの1つです。

その間、李大統領は全く動じることなく安定感のある演奏をしています。さらに音楽とリズムを感じて、身体を縦に振る動きになっているのが良く分かります。

イヤモニなしで即興アレンジを加えた複雑な演奏

曲のサビと呼ばれる最も盛り上がる場面では、高市首相のドラミングに多くの音が加わり始めます。

バックビートに加え、細かく16分音符を加えたスネアドラムの音により躍動感が増したグルーヴ、曲の終わりへ向けて積極的で動きのあるフィルイン、曲を華やかに盛り上げるシンバル、特に大きく両腕を持ち上げて、スネアドラムとフロアタムへ同時に振り抜いた渾身の1発のフィルインの姿は、エモーショナルなロックドラマーの姿です。

これは全てが原曲には無い、ご本人の即興アレンジです。そして高市首相の盛り上げに応じるように、李大統領もグルーヴしながら即興でシンバルを叩きます。音が増えて複雑になっても、李大統領は曲にしっかりと沿った演奏をしています。

演奏環境は、モニターと呼ばれるスピーカーが両脇のドラムの後ろに1つずつ設置されており、イヤーモニター(耳に装着するスピーカー)は付けていません。これは、自分のドラムの音と曲の音源を同時に聴きながらの演奏となるため、楽器全体の音量をコントロールすることと周りの音を聴くスキルが必要ですが、見事に実現しています。

【つづきを読む】『賛否両論だった「高市首相のドラム演奏」をプロはどう見た？ 検証して分かったこと』

