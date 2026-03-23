ホルムズ海峡の完全開放”を要求しているトランプ大統領。イランは応じず、攻撃を受けたら「完全封鎖」すると警告しています。トランプ大統領が設定した期限は、日本時間24日朝。攻撃は本当に行われるのでしょうか。■イランが報復200人けが徹底抗戦の構え23日未明、イスラエル・テルアビブの上空に見える、無数の光。各地で撮影されたこの光は、イランが発射した大量の小型爆弾をまき散らす「クラスター弾」とみられます。21