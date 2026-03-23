北朝鮮の金与正朝鮮労働党総務部長（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長は23日、高市早苗首相が米国での19日の日米首脳会談で日朝首脳会談の実現に意欲を示したことに関し、拉致問題の解決を前提にするのであれば拒絶するとの見解を談話で発表した。朝鮮中央通信が報じた。北朝鮮は拉致問題が解決済みだとの立場を示している。談話は「一方的な議題を解決しようとするのであれ