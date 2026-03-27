日本時間3月20日に開かれた日米首脳会談。会談後に夕食会が開かれ、日米両首脳がともにスピーチを行った。高市早苗首相がトランプ大統領の息子・バロン氏を“イケメン”“ご両親に似た”などと持ち上げると、トランプ氏が笑顔で応じる。トランプ氏も、日米同盟の強さを誇りつつ、高市首相の衆院選の大勝を称賛。終始和やかな会となっていたようだ。だが一連の日程終了後にホワイトハウスが公式サイトで公開した一枚の写真が、日米