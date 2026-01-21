トッテナムvsドルトムント スタメン発表
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](Tottenham Hotspur Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 24 ジェド・スペンス
MF 28 ウィルソン・オドベール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 66 マラキ・ハーディ
DF 67 J. Byfield
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
FW 54 T. Thompson
FW 70 ユスフ・アカムリッチ
監督
トーマス・フランク
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 2 ヤン・コウト
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 31 サイラス・オスタジンスキー
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 26 ユリアン・リエルソン
DF 28 アーロン・アンセルミーノ
DF 39 フィリッポ・メイン
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 23 エムレ・ジャン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 21 ファビオ・シウバ
監督
ニコ・コバチ
※29:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 24 ジェド・スペンス
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 66 マラキ・ハーディ
DF 67 J. Byfield
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
FW 54 T. Thompson
FW 70 ユスフ・アカムリッチ
監督
トーマス・フランク
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 2 ヤン・コウト
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 31 サイラス・オスタジンスキー
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 26 ユリアン・リエルソン
DF 28 アーロン・アンセルミーノ
DF 39 フィリッポ・メイン
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 23 エムレ・ジャン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 21 ファビオ・シウバ
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります