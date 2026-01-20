この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元バレー日本代表・福澤達哉氏も絶叫。腰痛や開脚の硬さを引き起こす意外な原因とは

「つのだ式関節整体」の角田紀臣氏がYouTubeチャンネルで、「【開脚できない本当の原因】股関節の硬さではなく関節のズレ!?足首から整える関節整体のすごさ【福澤達哉さん】」と題した動画を公開。元バレーボール日本代表の福澤達哉氏をゲストに迎え、多くの人が悩む腰痛の意外な原因について解説した。



角田氏は、腰痛に悩む人、特にガニ股の人に共通する原因として「お尻の筋肉の硬さ」を挙げる。氏によると、股関節を開く姿勢は常に臀筋が縮こまった状態を作り出すという。「臀筋が硬くなると腰の筋肉を引っ張り、曲げ伸ばしの際に楔となって伸びなくなる。これが綱引きのような状態になり、ぎっくり腰を引き起こすことが多い」と、腰痛のメカニズムを説明した。



さらに氏は、お尻の筋肉にはアウターとインナーがあり、特に重要なのがインナーマッスルだと指摘する。「股関節が悪い人は、お尻のインナーマッスルが鬼ほど硬くなる」と述べ、この硬くなったインナーマッスルが、本来動くべき股関節をかばって動きをフォローしようとすることで、癒着が起きてしまうと解説した。



施術では、指だけでなく肘を使い、このインナーマッスルの癒着にアプローチ。施術を受けた福澤氏のお尻は、角田氏が「一流アスリートはみんなふわふわ」「脱力しているときはプニプニじゃないとダメ」と語る、理想的な柔らかい状態へと変化した。



施術を通して、多くの人が筋肉のストレッチに目を向けがちだが、その土台となる関節の状態を整えることが、根本的な問題解決につながることが示された。身体の不調に対し、筋肉だけでなく「関節」という視点を持つことの重要性を教えてくれる内容となっている。