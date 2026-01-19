フィアットを象徴するコンパクトカー「パンダ（Panda）」が、ついに大きな変革の時を迎えました。

ブランド創立125周年の節目にあたる2024年7月に発表された新型「グランデパンダ（Grande Panda）」は、初代の精神を現代へ蘇らせた意欲作です。

日本市場へは2026年初春の導入が予定されており、価格高騰が続く輸入車市場において、身近な選択肢として期待が集まっています。

新型グランデパンダは、1980年代の初代パンダから数えて、新しいファミリーの最新モデルです。その直線基調でシンプルな設計と高い実用性により、実用車として世界中で長く支持されました。

ちなみに、従来のパンダは「パンディナ（Pandina）」としてラインナップに加わり、欧州で併売されると案内されています。

ステランティスの「スマートカープラットフォーム」を採用した新型は、全長3999mm×全幅1763mm×全高1570mmから1586mmに収まっています。

このプラットフォームは、BEV（バッテリー式電気自動車）とハイブリッドという異なるパワートレインを同一の設計で成立させる「マルチエナジー対応」を実現しており、開発・生産コストを抑えつつ多様なニーズに応えるための戦略的基盤となっています。

全長4m以下のBセグメントサイズは、都市部でも扱いやすく日本の道路事情に最適といえるでしょう。

フロントにはピクセル状の「PXL LED」デイタイムランニングライトを採用し、デジタルな表情を演出しました。

ドアパネル下部には「PANDA（パンダ）」の文字が立体的なエンボス加工で施されるなど、遊び心あふれる意匠が各所に散りばめられています。

この卓越したデザイン性は、権威ある「レッド・ドット・デザイン賞2025」を受賞し、国際的にも高く評価されています。

インテリアも独創的です。フィアットの歴史的工場「リンゴット」屋上のオーバル型テストコースをモチーフとした、楕円形のダッシュボードを採用しました。

素材の一部には竹繊維（バンブーファイバー）やリサイクルプラスチックを用いており、環境への配慮もなされています。

また、10インチのデジタルメーターと10.25インチのセンターディスプレイを備え、先進性も十分です。

5人乗りの新型グランデパンダは実用性も高く、荷室容量がハイブリッドモデルで412リッター、BEVモデルで361リッターを確保しています。

安全面では自動緊急ブレーキやレーンキーピングアシストなど、最新の先進運転支援システム（ADAS）を備えています。コンパクトながら最新の安全基準をクリアした設計は、ファミリーカーとしても信頼に足る内容といえるでしょう。

BEVモデルは、容量44kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載します。最高出力83kW（113ps）のモーターを組み合わせ、航続距離は約320km（WLTP複合モード）を実現しました。

ユニークなのは、フロントグリル（エンブレム裏）に格納される約4.5mの巻き取り式AC充電ケーブルです。スパイラル形状で出し入れが容易なこの設計は、ケーブルによる手の汚れを防ぐ狙いがあるとされています。

いっぽうのハイブリッドモデルは、1.2リッター直列3気筒ターボに21kW（約28ps）のモーターを組み合わせた48Vシステムを採用しました。

トランスミッションは6速e-DCTで、システム出力は110psと案内されています。低速域でのEV走行も可能であり、経済性とフィアットらしい走りの楽しさを高い次元で両立しています。

注目の価格は、欧州でBEVが2万5000ユーロ（1ユーロ＝160円の為替レートで約400万円）未満、ハイブリッドが1万9000ユーロ（約304万円）未満と報じられています。

誰もが買えるEVを目指した戦略的な設定は、SNSなどでも大きな話題を呼びました。日本導入時の価格設定にも注目が集まります。

初代が示した「道具としての美学」を現代に再現したグランデパンダ。2026年初春の登場は、日本のファンにとって待ち遠しい知らせとなりそうです。