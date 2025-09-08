『ファミリーカー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
首都圏ディーラーによると大幅改良でなく装備などの仕様変更が年内に行われる可能性がある
くるまのニュース
流通量の多さやSUV人気・燃費の悪さが相場を押し下げる要因とされる
まいどなニュース
エントリーグレード「S-G」は375万1000円で上位より約63万円安く設定
メーター大型化や内装の上質化で「ワンクラス上の高級感」と販売店に好評
外観デザインにも手が加えられ、より先進的で引き締まった印象へと進化
全長4m未満の5人乗りで、最新の先進運転支援システムも備えている
3列シートを備えた「7人乗り仕様」もラインナップされている
2トンもある巨体でありながら、クラストップレベルの低燃費性能を誇る
実用的なコンパクトカーのイメージが強いが、オシャレな特別仕様車もあった
初の「GR SPORT」は、ノーマル車には設定のない2リッターHEVを搭載
社会全般の物価高や人件費アップ、環境対応や電動化なども背景にあると説明
GoodsPress Web
スポーツテイストを取り入れた特別な存在へと変貌するという