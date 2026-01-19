この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で、「【製造業転職】工場勤務の実態がヤバい…知らずに入ると地獄を見る7選」と題した動画を公開。工場勤務で後悔する理由について、一般的にイメージされる作業内容以上に「人間関係」が深刻な問題であると警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でケンシロウ氏は、工場勤務の離職理由として多くの人が想像する「夜勤」や「作業内容が辛すぎる」といった点はもちろん存在するが、最も大きな原因は他にあると指摘。「辞める理由が一番多いのは、ぶっちゃけ“人”なんです」と断言した。同氏は、職場に存在する「言い方がめちゃめちゃキツい人」「すぐ怒ってくる人」「教えない人」「無視してくる人」などを具体例として挙げ、こうした人間関係のストレスが、多くの従業員を退職に追い込んでいる実態を明かした。



さらに同氏は、「知らずに入ると後悔する理由7選」として具体的なポイントを解説。第7位の「配属ガチャがエグい」では、大手企業ほど部署が多く、事前の職場見学もできないため、人間関係や作業環境が劣悪な部署に当たるリスクがあると説明する。第6位の「ベテラン勢のクセが強い」では、挨拶を無視するなど「昭和のノリをいまだに貫き通している」一部のベテランとの関わり方の難しさを語った。



また、第3位には「単純作業が苦痛」を挙げた。単純作業は身体的には楽な場合もあるが、精神的には「暇すぎて1日が長すぎる」という苦痛を伴うことがあると指摘。適度に忙しい環境の方が、かえって時間が早く過ぎると自身の経験を述べた。ケンシロウ氏は、これらの実態を知らずに入社すると、短期離職やメンタル不調につながる可能性があると警告し、事前に情報を得て対策することの重要性を訴え、動画を締めくくった。