全船に「ダブルおにぎり」

伊勢湾フェリーの公式SNSアカウントが、全ての船に国道42号、そして国道259号の道路標識を設置したと投稿しました。今回追加設置されたのは259号の方で、SNSでもこれを喜ぶユーザーのコメントが多く寄せられています。どういった経緯があったのでしょうか。

【写真】絶対撮りたくなる！ これがフェリーのデッキに出現の「驚愕の光景」全貌です

同フェリーは愛知県渥美半島の伊良湖岬と、三重県鳥羽を結びます。そしてこの区間は、国道のルート上に海で途切れた区間がある場合など、旅客航路が国道42号と259号の「海上区間」として指定されています。同社は2025年11月、先んじて国道42号の標識を船内に設置。そのさいは「国道259号の標識をつける予定はない」とコメントしていましたが、「重複区間である国道259号についてSNS等で多くの声が寄せられたことから」今回の設置を決定したとしています。

今回2つの標識が設置されたことについてSNSでは「素晴らしい」「お願いした甲斐ありました」「重複区間まで網羅…!? しかも要望に答えて…やと??なんて柔軟なんや….」「フェリーの上に国道標識あるのなんかすごい」「おにぎりのおかわりまでしちゃったかぁｗｗｗ」「これはマジで乗りに行きたい」といったコメントが公式アカウントに対し寄せられています。