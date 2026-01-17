この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【出前館に追い風？】Netflixとのセットプランが2月開始、利用者拡大の起爆剤となるか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「大幅赤字の出前館にラストチャンス？来月から利用者拡大の可能性も」と題した動画を公開。大幅な赤字拡大に苦しむ出前館に、利用者拡大の好機が訪れる可能性について解説した。



レクター氏が「ラストチャンス」として注目するのが、2026年2月上旬から開始予定の「LYPプレミアム」と「Netflix」の新たなセットプランである。LYPプレミアムは月額650円、Netflixの広告付きプランは月額890円からだが、このセットプランは月額890円で両方のサービスが利用可能となる。このプランの加入者は、LYPプレミアムの特典として出前館をお得に利用できるため、新たな顧客層の獲得につながる可能性があるとレクター氏は指摘する。



現在の出前館の特典は「送料半額クーポン」または「最大1,800円分のオフクーポン」だが、レクター氏は「以前は送料無料だったものが半額に改悪されている」と言及し、この特典内容でユーザーを引きつけられるかについては懐疑的な見方を示した。一方で、2026年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）がNetflixで独占配信されることも重要な要素だと分析。WBC視聴を目的としたNetflixへの新規加入者がこのセットプランを選択することで、結果的に出前館の利用者増につながるというシナリオに期待を寄せた。



背景には、出前館の厳しい経営状況がある。先日発表された決算では、前年度の4.65億円から約4倍となる16億円以上の最終赤字を計上。日経新聞の記事を引用し、その原因として「配達報酬の上昇が重荷」になっている点を挙げた。これに対しレクター氏は、配達員側の視点から「非効率なダブル配達（2件同時配達）の増加が、結果的に配達単価の上昇を招いている」と分析し、システム上の課題がコスト増の一因であるとの見解を示した。



出前館にとって、Netflixとの提携による新規ユーザー獲得は、赤字からの脱却に向けた重要な一手となる可能性がある。2月上旬に開始されるこの新プランが、同社の業績回復の起爆剤となるか、今後の動向が注目される。