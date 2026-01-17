この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【12人産んだ助産師が解説】知っておきたいイヤイヤ期の本質「真剣に向き合う」が逆効果なワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「ど～んと来い！イヤイヤ期」と題した動画を公開。多くの親が悩む子どもの「イヤイヤ期」について、12人の子育て経験を持つ助産師のHISAKOさんが、その意外な本質と向き合い方を解説した。



まず、イヤイヤ期が「魔の2歳児」と称されることに触れつつも、実際には1歳の誕生日を迎える頃からその兆候は始まると指摘する。子どもが「イヤ」や「あかん」といった否定語を最初に覚えるのは、「あなたの言う通りには動きませんよ」「自分で決めて自分でやりたいんだ」という自我の芽生えであり、重要な成長発達の過程であると説明した。



動画では、「おにぎりを食べると言ったのに、いざ作るとパンがいいと言い出す」「外出時に靴を履かないと駄々をこねる」といった具体的なエピソードを挙げ、親がイライラしがちな理不尽な行動の数々を紹介。しかしHISAKOさんは、こうした行動の裏にある子どもの心理について「ママが大好きすぎるんですよ」とユニークな視点を提示した。



イヤイヤ期の行動は「どこまでやったら、この私の大好きなママは私のことを見放すんやろうか」という愛情の確認、すなわち「試し行動」だという。その心理を「ストーカーとまったく同じ」と例え、親の反応を見て愛情を確かめているのだと解説した。



そのうえで、イヤイヤ期の対応として「真剣に同じステージに立って戦うな」とアドバイス。子どもの言葉をそのまま受け取らず、「そうやな、嫌やな」とその気持ちに一度共感することが重要だと語る。その上で、時には強行突破したり、環境を変えて子どもの気持ちを切り替えさせたりする工夫も有効だとした。イヤイヤ期は必ず終わりが来る成長の一過程であり、親が深刻に考えすぎず、上手に手抜きをしながら乗り越えていくことの重要性を説いた。