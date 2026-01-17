この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【新卒から無職】24歳ニート「就職したいからアドバイスください」話を聞いてみた結果…」と題した動画を公開。就職の相談に訪れた24歳の無職男性が、これまで働かずに生活できていた驚きの理由を明かした。



動画に登場したのは、「やりたいことが特にないが、就職のアドバイスが欲しい」という24歳の男性。建築系の専門学校を3年課程で卒業したものの、現在まで一度も就職したことがないという。転勤のない地域限定職を希望しているが、やりたいことが見つからず悩んでいると語る。



意外にもビジネスマナー検定準1級や簿記3級、自動車免許など複数の資格を持っているが、これらは専門学校を卒業するために必要なポイントを稼ぐ目的で取得したものだと説明。一方で、「人と喋るのは大好きです」と自身の適性についても触れた。



配信者のさざえ氏が「何でニートになったんですか？」と核心に迫ると、男性は就職活動期がコロナ禍と重なり、Zoom面接の増加や倍率の高さから「諦めてしまいました」と告白。では、卒業後の3年間はどのように過ごしていたのか。この問いに対する男性の答えが、事態を大きく転換させた。



男性は「14歳くらいの頃からゲーム配信が好きで、ゲーム配信で稼いだお金と、お父さんに株をやれと言われ」と、ゲーム配信と株式投資で生計を立てていたことを告白。親からは家賃として月5万円の仕送りを受けているが、自身の収入源については話していないため、「早く就職してくれと永遠と言われ続けてます」という複雑な状況を明かした。楽にお金を稼ぐ方法を知ってしまったことで、「人生を舐め腐っている状態」だと自己分析する男性に、さざえ氏は「無理です」「こっから働くのなんて」と断言。本当に生活に困窮するまで、働く意欲は湧かないのではないかと結論づけた。