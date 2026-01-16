JALÀ°Íý²ò¸Û¤«¤é15Ç¯¤Ç¡È¿·¶ÉÌÌ¡É¡¡ÅÔÏ«°Ñ¤¬¡ÖÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¡×Ç§Äê¡¢¿Í°÷ºï¸º¤á¤°¤ê¡ÖÀâÌÀÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡ÈÀ¿¼Â¤ÊÃÄÂÎ¸ò¾Ä¡ÉÌ¿¤¸¤ë
2010Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤¬165¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÀ°Íý²ò¸Û¤·¤Æ¤«¤éÌó15Ç¯¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ç²ò¸Û¤ÎÍ¸úÀ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸å¤â¡¢¸µ¾èÌ³°÷¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê²ò¸Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅìµþÅÔÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ°Íý²ò¸Û¸å¤Î¾èÌ³°÷¡¦µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJAL¤¬½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¡£JALÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢À¿¼Â¤ÊÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
Ì¿Îá½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¡¢JALÈï²ò¸Û¼ÔÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÊJHU¡Ë¤¬1·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
JAL¤Ï2010Ç¯1·î¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Î¤â¤È¤Ç¹¹À¸¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯12·î31Æü¡¢JALÂ¦¤Ï±¿¹Ò¾èÌ³°÷¤ÈµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤é165¿Í¤òÀ°Íý²ò¸Û¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬º£Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÁèµÄ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î½Ì¾®¤ËÈ¼¤¦¿Í°÷ºï¸º¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹çÂ¦¤Ï¡Ö²ò¸Û¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¡£ºÛÈ½¤ÇÌµ¸ú¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£²ò¸Û¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë2015Ç¯2·î4Æü¡¢2·î5Æü¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç²ñ¼ÒÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢È½·è¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Öºï¸ºÌÜÉ¸¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿Í°÷¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÄ¹¤é¤¯ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÏ«ÁÈÂ¦¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¹ñ¸ò¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿°ÂÁ´Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤«¤é¡¢À°Íý²ò¸Û»þÅÀ¤Ç±¿¹Ò¾èÌ³°÷¤ÏÌÜÉ¸¤è¤ê269¿Í¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ï466¿ÍÂ¿¤¯ºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤äÁÊ¾Ù¤Î¾ì¤Ç½½Ê¬¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢JALÈï²ò¸Û¼ÔÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢JAL¤¬¿Í°÷¿ô¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ°Íý²ò¸ÛÌäÂê¤Î¸ò¾Ä¤òµñ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤ËÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¤ÎµßºÑ¤òÊ£¿ô²ó¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¿³ºº¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¡¢ÃÇÂ³Åª¤ÊÄ´ºº¡¦¿³Ìä¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÌ¿Îá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
JALÈï²ò¸Û¼ÔÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À°Íý²ò¸Û¤Î²áÄø¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÃÄ¸òµñÈÝ¤ÎµßºÑ¤â¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔÏ«°Ñ¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬JAL¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò´Þ¤à¹¹À¸·×²è¤ÎºöÄê¡¦¿ë¹Ô²áÄø¤Ë¡Ö°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢JAL¤Î¸ÛÍÑ¡¦¿Í»ö´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤Î¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Ï«ÁÈË¡¾å¤Î¡Ö»ÈÍÑ¼Ô¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï´þµÑ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¿¼Â¤ËÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¡×ÌÀ¼¨
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢»Ø½É¾¼°ìÊÛ¸î»Î¡¢²¬ÅÄ¾°ÊÛ¸î»Î¤éÊÛ¸îÃÄ¤È¡¢JALÈï²ò¸Û¼ÔÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î»³¸ý¹¨Ìï°Ñ°÷Ä¹¡¢»³ºê½¨¼ù½ñµÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ì¿Îá¤ÎÆâÍÆ¤È°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
º£²ó¤ÎÌ¿Îá¤ÇÅìµþÅÔÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢JAL¤¬À°Íý²ò¸Û¸å¤Î¾èÌ³°÷¡¦µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¹ç¤¬¶ñÂÎÅª¤Êº¬µò¤ò¼¨¤·¤Æ²óÅú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
Ì¿Îá¼çÊ¸¤Ç¤Ï¡¢JAL¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À°Íý²ò¸Û¸å¤ÎJAL¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë±¿¹Ò¾èÌ³°÷¿ô¤ÈµÒ¼¼¾èÌ³°÷¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¬µò¤ò¼¨¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢À¿¼Â¤ËÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¼¨¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Î±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òµºÜ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÁÈ¹ç¤Ø¸òÉÕ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Î°ÂÁ´¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤â´Ø·¸¡×
²ñ¸«¤Ç»Ø½ÉÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö²ò¸Û¤ÎÍ¸úÀ¼«ÂÎ¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡ÊÏ«Æ¯ÌäÂê¡Ë²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤ËÀâÌÀµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÅÔÏ«°Ñ¤¬Ç§¤á¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
²¬ÅÄÊÛ¸î»Î¤â¡¢¡Ö²¿¿Í¤òºï¸ºÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¿Í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ºÇ¤â´ðÁÃÅª¤Ê»ö¼Â¤¬Åö»þÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤¬Áá¤¯³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ò¸Û¤ÎÉ¬Í×À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤ÈÁÈ¹ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖJAL¤ÎºÆÀ¸¤Ï¹ñ¤Î´ØÍ¿¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¸å»ÏËö¡¢ÆÃ¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï°ìÄê¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¡Ê²¬ÅÄÊÛ¸î»Î¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÂ¦¤ÎÌò³ä¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ï«ÁÈÂ¦¤Ï¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤È¤Î´ØÏ¢¤âÁÊ¤¨¤ë¡£»³¸ý°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞJAL¤Ç¤Ï°ÂÁ´¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ë¤ÏÉ¬¤º¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¸µ¤ÎÏ«Æ¯ÌäÂê¤¹¤éÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´´ðÈ×¤Ï³ÎÎ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£Ï«»È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬°ÂÁ´¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÏ«Ì³À¯ºö¤È°ÂÁ´Ê¸²½¤Î´Ø·¸¤òÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¿³ÍýÃæ¤ÎÍ¥Àè¸ÛÍÑ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢À°Íý²ò¸Û¸å¤ËJAL¤¬±¿¹Ò¾èÌ³°÷¤äµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¿·µ¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¸µ¼Ò°÷¤òÌá¤µ¤º¿·¿Í¤òÂçÎÌºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«ÁÈÂ¦¤Ï¡Ö²ò¸Û²óÈòµÁÌ³¤ò½½Ê¬¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ºê½ñµÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¿¿¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÌ¿Îá¤òº¬µò¤Ë¡¢ºï¸º¿ô¤äºÆ¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢JAL¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê1·î16Æü10»þ»þÅÀ¡Ë¡£