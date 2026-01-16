¶Ó¿¥·½¤¬¡Ö»î¹çÄ¾Á°¤Ç´þ¸¢¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¡À¾²¬ÎÉ¿Î¤Ï¡Ö¡ØÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡Ù¤Î¥Æ¥Ë¥¹¡×¤¬¸¶°ø¤È¿ä»¡
¢¡Ï¢ºÜ¡Ö¶Ó¿¥·½¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×ºÇ¿·ÏÃ¡ä¡äÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¡Ö¡ØSLAM DUNK¡Ù¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·½¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖKei Nishikori¡×¤ÎÌ¾¤¬Âç²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÃÖ¤¡¢¡Ö±¦¸ª¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¡×¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÍ½Áª½Ð¾ì¤Ï¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¶Ó¿¥·½¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£
Îý½¬Ãæ¤Ë±¦¸ª¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÄË¤ß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¶Ó¿¥·½¡¡photo by AFLO
¡¡¶Ó¿¥¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Ï¡¢1½µ´ÖÁ°¤Ë¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ATP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡£Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª¤ò¹µ¤¨¡¢Ä´À°¤ò·ó¤Í¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬·ë²Ì¤Ï¡¢1²óÀï¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡£¸ª¤Î¥±¥¬¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª¤Î½Ð¾ì¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¼þ°Ï¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£Í½Áª³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ·èµ¯²ñÅª¤Ê¿©»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤Í¡×¤È¸åÇÚÁª¼ê¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í½Áª½éÀï¤ÎÁ°Æü¤Ë¤â¡¢ºäËÜÎç¤é¤òÁê¼ê¤Ë²ñ¾ì¤ÇÎý½¬¡£¤¿¤À¤·¥µ¡¼¥Ö¤Ï¡¢¸ª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯ÂÇ¤ÄÄøÅÙ¡£ÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯¤Û¤É¾ï¤Ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Î³ð¤ï¤Ì¶Ó¿¥¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¤Þ¤¿¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤Î³Î¿®¤Ë¤æ¤é¤®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¤âÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë²£ÉÍ»Ô³«ºÅ¤Î·ÄØæ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¸ø¡Ê¤ª¤ª¤ä¤±¡Ë¤Ë¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÁÇÄ¾¤ËÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë²óÉü¤¹¤ëÂÎ¤È¡¢Â¾Êý¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»î¹ç´ª¤Î¥°¥é¥ÕÀþ¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¸òºø¤¹¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£´°¼£¤¹¤ë¤Þ¤ÇµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú300°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤â¡Û
¡¡¸½»þÅÀ¤Î¶Ó¿¥¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï237°Ì¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤¬100°Ì¡¢Í½Áª¤Ï200°ÌÁ°¸å¤¬ÅöÍîÀþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸ø½ý¤òÉé¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎµßºÑ½èÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸ø¼°Àï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶Ó¿¥¤Ë¤Ï¡¢´ûÄê¤Î6¥«·î°Ê¾å·ç¾ì¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÀ¤ëÁªÂò¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯11·î¤Î·ÄØæ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÄ¹¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£Àè¡¹¤ÎÁªÂò»è¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤ÎÈà¤ÏÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡¶Ó¿¥¤¬Áª¤ó¤À¤½¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢³ÍÆÀ¸å¤Ë1Ç¯·Ð¤Ä¤È¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤È2½µ´Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆÀ¤¿50¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢300°Ì¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¹ß¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥É¡Ê¼é¤ê¡Ë¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ 3·î¤ÎËÌÊÆ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¶Ó¿¥¤Ï¡¢3·î¾å½Ü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¦¥§¥ë¥ºATP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º1000¤Ç30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Íâ½µ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£³«ºÅ¤ÎATP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤·¡¢50¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ã¿è¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼º¤¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï400°Ì¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¹ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å¾º¤Ø¤Î¶áÆ»¤ä¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÈó¾ð¤µ¤Ç¤¢¤êÀ¿¼Â¤µ¤À¡£¤¿¤À¡¢Í£°ì¤ÎÎã³°Åª¤Ê¶áÆ»¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ê¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦ÏÈ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤¬¿Íµ¤Áª¼ê¤ä¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¼ã¼ÔÃ£¤ËÍ¿¤¨¤ë¾·ÂÔÏÈ¤À¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê5²ó¤¬¾å¸Â¡£¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿µ¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤Âç²ñ¤ÇÂç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÊÖ¤êºé¤¤Ø¤ÎÆ»¤À¤í¤¦¡£¡ÚÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬...¡Û
¡¡¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª2²óÀï¤Ç¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤áÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿À¾²¬ÎÉ¿Î¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·½¤¯¤ó¤ËÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¾²¬¤Ï¶Ó¿¥¤Î¾õ¶·¤ä¶»Ãæ¤ò¿ä»¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶Ó¿¥Áª¼ê¤âËÍ¤â¡¢¡ØÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡Ù¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¸ª¤Î¥±¥¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±¿Æ°Ï¢º¿¤À¤Ã¤¿¤éÄË¤ß¤¬¸º¤ë¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÍý²ò¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â¤¯Ä·¤Í¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¤Î¾å¤Ç½èÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£´µÉô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤äÂÇ¤ÁÊý¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Îý½¬¤Ç¤ÏÉé²Ù¤ÎÄã¤¤Æ°¤¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦ºÆ¸½À¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁÛÄê³°¤ÎÆ°¤¤òÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¶Ó¿¥¤Ï¡¢Îà¡Ê¤¿¤°¤¤¡Ë¤Þ¤ì¤Ê¤ë¿ÈÂÎÉ½¸½ÎÏ¤È´¶À¤Ç¡¢°Õ³°À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£Îý½¬¤È¼ÂÀï¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£Âç²ñ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤Îý½¬¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë·ç¾ì¤ò·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥É¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¤¡£ÅÁ¤¨Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ 3·î¤ËËÌÊÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤È¤ê¤ï¤±3·îÃæ½Ü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëATP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º1000¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëIMG¤¬³«ºÅ¸¢¤ò»ý¤ÄÂç²ñ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¡¢¶ì¶¤Ç¤³¤½¸÷¤òÊü¤Á¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ó¿¥·½¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¡£¤½¤Î´ñÀ×Åª¤Ê·Ê¿§¤¬¡¢ºÆ¤Ó¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï......¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤ß¤À¡£
¢¡Ï¢ºÜ¡Ö¶Ó¿¥·½¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×ºÇ¿·ÏÃ¡ä¡äÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¡Ö¡ØSLAM DUNK¡Ù¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·½¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡×