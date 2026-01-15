¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ø¡¡Î¾ÅÞ¤¬ÅÞÆâ¤ÇÂåÉ½°ìÇ¤·èÄê¡¡ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÀµ¼°¹ç°Õ¤Ø
¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï15Æü¡¢ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¡¢ÂÐ±þ¤òÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¸øÌÀÅÞ¤â15Æü¡¢Ãæ±û´´»ö²ñ¤ÈÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢ÂÐ±þ¤òÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾»á¤¬¹ñ²ñÆâ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
²ñ¹ç¤ÇÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö±¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦À¯¼£¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤ëÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¹ç¤ÇÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£