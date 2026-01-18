高市首相が通常国会冒頭で衆院解散を決めた波紋で、与野党の構図がめまぐるしく動く。2026年1月16日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、解散報道後一気に現実化した立憲民主党と公明党との新党「中道改革連合」を話題にした。そもそも「中道」とは何ぞや15日の党首会談後の会見で立憲民主党の野田佳彦代表は「私どもも中道のなかに進んでいこうという思いを持つ人たちで結集をする決断をした」と話した。公明党の斉藤鉄夫代表