「怖いのは“止まれない”ことより“登れない”こと」デリカD:5で雪道22万kmを走ったドライバーが語る4WDの真実

デリカD:5でドライブする様子などを発信するYouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」が、「『4WDは止まらない？』デリカD:5で雪道を22万km走った結論」と題した動画を公開。動画で投稿者のばも氏は、雪道における「4WDは進むが止まらない」という通説に自身の経験から疑問を呈し、本当に注意すべきはブレーキングよりも登坂時ではないかと問題提起した。



動画のきっかけは、ばも氏が以前投稿したデリカD:5の雪道走破性の高さをアピールするショート動画に寄せられた、「4WDは前に走るのは得意だが、ブレーキは（2WDと）同じです」というコメントだったという。これに対し、ばも氏は「そう？そうなの？」と素朴な疑問を抱いたと語る。自身は雪の降らない地域に住んでいるため、雪道運転では常に慎重な操作を心がけていると前置きした。



ばも氏は自身の運転スタイルについて、発進時はアクセルを柔らかく踏み込み、停止時はなるべくブレーキに頼らず、エンジンブレーキを多用して減速し、最後にやんわりとブレーキを踏むことを徹底していると説明。この運転方法のため、「ブレーキで滑って止まれないという意味がよくわからない」と述べ、同様の意見を持つ視聴者に対し、どのような運転をしているのか問いかけた。



また、過去に後輪駆動（FR）のキャンピングカーや前輪駆動（FF）の乗用車を運転した経験にも触れ、「進めなくなる怖さ」は感じたことがあるものの、「止まれない怖さ」は一度も感じたことがないと振り返る。むしろ、かつて4WDの軽自動車で奥飛騨の凍結した上り坂で立ち往生しかけた経験を挙げ、「本当に怖いのは“止まれない”ことよりも“登れない”こと」だと力説した。



最後にばも氏は、「『止まらない』と感じる人は、運転方法が荒かったり、スタッドレスタイヤの性能が低下していることに原因があるのではないか」と推測。動画を通じて、視聴者それぞれの雪道での運転方法や経験についてコメントを募り、活発な意見交換の場となることを期待して締めくくった。