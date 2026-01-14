¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èvs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.13 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá](¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 33 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë
DF 3 ¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥¯¥¹
DF 4 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥Ð¥°¥Î¥Þ¥ó
DF 7 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥È
DF 24 ¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥Ü¥Ã¥È
MF 6 ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥¹¥Æ¥£¥é¡¼
MF 10 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò
MF 16 ¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥«¥é¥½¥ë
MF 18 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ê¥ó¥¯
FW 9 ¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á
FW 26 ¥Ç¥Ë¥º¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö
¹µ¤¨
GK 1 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥É¥í¥¦
DF 15 ¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥å¥Æ¥ó¥Ä¥§¥ë
DF 20 ¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹¡¦¥¹¥Æ¥ë¥®¥¦
DF 22 ¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥¢¥·¥Ë¥ç¥ó
DF 29 ¥Õ¥£¥ó¡¦¥¤¥§¥ë¥Á¥å
MF 28 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ê¥ë¥Æ¥£
MF 30 ¥Á¥§¥Þ¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¹
FW 25 J. Arévalo
FW 27 ¥Ð¥É¥ì¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ö¥¢¥Ê¥Ë
´ÆÆÄ
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ø¡¼¥Í¥¹
[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥«¥¦¥¢¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
DF 4 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û
DF 5 ¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À
DF 13 ¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó
MF 3 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ
MF 6 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É
MF 7 ¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ
MF 15 ¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê
MF 20 Æ²°ÂÎ§
MF 25 ¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É
FW 11 Y. Ebnoutalib
¹µ¤¨
GK 23 ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼
DF 24 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿
DF 26 K. Kosugi
DF 34 ¥Ê¥à¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º
DF 41 F. Doumbia
MF 18 ¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É
MF 27 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§
FW 19 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
´ÆÆÄ
¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼
