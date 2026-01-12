大手銀行や信託銀行で、社員が希望する部署などに異動しやすくする人事制度を拡充する動きが出ている。

ＩＴ領域などに事業が多角化するなか、社員のモチベーション（意欲）の向上や、必要となる専門的スキル（技能）の獲得を促す狙いがある。業界の枠を超えて優秀な人材の獲得競争が激しくなるなか、希望と現実の乖離（かいり）を理由とした退職の防止にもつながりそうだ。

三井住友信託銀行は２０２５年１０月、約１万７００人の全社員を対象にした新たな人事制度を導入した。

新制度で社員は、半年ごとに転勤の可否や首都圏や近畿圏など大まかな勤務地を選択する。異動希望があれば、社員が上司との面談で伝え、部署側の欲しい人材像と合致すれば、人事部が仲介に入って実現に向けて調整する。制度を利用して前橋支店（群馬県）から東京本店の商品企画チームに異動した堀越愛加さん（２７）は、「キャリアの幅を広げられるようになった」と評価している。

社員の希望を重視する人事制度は、多くの企業で導入されている。ただ、全国に支店を置き、新卒社員の採用数が毎年、数百人規模と多い大手の銀行や信託銀では、人事部が社員の異動やキャリア設計を一手に担ってきた。

最近は、コンサルティング会社など他業界と人材を奪い合うことも増えている。三井住友信託銀の米沢奈津彦・人事部長は、「新制度は会社と社員が選び、選ばれる関係。人事部の権限を縮小し、社員のキャリア選択を支援したい」と説明する。

他の大手銀行でも、同様の取り組みを進めている。

みずほ銀行は２４年度、主要グループ会社も含めて全職種に、社員が自由に応募できる制度「ジョブチャレンジ」を本格導入した。三井住友銀行も今年１月以降、異動を希望する社員が社内でスキルに関する情報を開示し、各部署の責任者がスカウトできる制度を始める予定だ。

また、三菱ＵＦＪ銀行は２１年度から、社員が異動先を比較検討できるように、５日以内に限り、他部署で業務体験ができる制度を始めている。

銀行業界に詳しいＳＢＩ証券の鮫島豊喜・シニアアナリストは、「会社側が『良かれ』と決めた人事の結果、辞めた人も多い。社員の選択肢が増えるメリットは企業にとっても大きい」と指摘する。