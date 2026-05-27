ブラックな環境で働き続けていると、ある日突然、心がポキっと折れて会社に行けなくなってしまうことがある。青森県の30代男性（事務・管理）は、以前配信した「メンタル病んだ同期が現場から失踪！無神経な上司は『仕事が溜まってるんだ』と酔って電話してくる始末」という記事の投稿者本人だ。かつて、建設会社で現場監督をしていた同期が激務に耐えかねて失踪したエピソードを寄せてくれた男性だが、なんと「私自身同じ内容でバ