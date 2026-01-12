登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」の総合演出を務める元ホストの実業家、桑田龍征氏（40）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏の同チャンネルの出入り禁止処分の理由を説明した。

トモハッピーは7日、「令和の虎CHANNEL」の競合チャンネル「REAL VALUE」に出演していた。自身のXを通じ「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」とつづり、「令和の虎CHANNEL」2代目主宰・林尚弘氏とのLINEのやりとりを公開していた。

桑田氏は「トモハッピー出禁の件について、さまざまな憶測が出ていますが、誕生日も終わったことだし、総合演出として、事実関係だけ整理してお伝えします」と前置きした上で「まず前提として、令和の虎および林主宰は、基本的に他チャンネルへの出演を制限していません。これまでも多くの虎メンバーが、他番組・他メディアに自由に出演してきました」と書き出した。

「しかし一方で、・リアルバリュー ・ノーボーダー といった一部の番組サイドでは、裏側で『令和の虎への出演や仕事を控えるよう求める』という動きが継続的に存在していました。令和の虎メンバーがそれらの番組に出ることは問題視されない一方、逆にそれらの番組に長く関わっている方が、令和の虎や他番組に誘われると、出演を思いとどまらせるような圧力がかかるケースが複数確認されています」と明かし、「このような一方向的で排他的な運用が続いた結果、番組間の健全な協力関係が成り立たなくなり、やむを得ず一定のルール整備を行うことになりました」とつづった。

そして「今回のトモハッピー氏の件についても、『令和の虎を良くしていこう』という共通認識がある中で、主宰級メンバーとしての立場やタイミングを踏まえた調整が必要だと、事前に何度も意思疎通を図ってきました。林主宰筆頭に、『今はみんなで虎を良くしていこうという状況の中、出資上位10人には出て欲しくないし、特に岩井故主宰から三兄弟認定されてた僕ら3名のうちの1人のトモハッピーが率先してマフィアになるのは、岩井主宰が生きててもそれはないだろと激怒する自信がある。』と伝えてるにも関わらず出演し、最低これまでもあった志願者のみならOKだとしてもマフィアへなりました。その上で最終的に現在の判断に至っています」と記述。

さらに「令和の虎は、今後も基本方針として 他チャンネルへの出演を原則自由としながらも、番組や出演者の価値を一方的に損なうような排他的運用に対しては、番組を守るための対応を取らざるを得ない、というスタンスです。誤解のない形でご理解いただければ幸いです」とつづった上で「最後に個人的にトモハッピーへ。今までありがとうトモハッピー。俺の40歳誕生日来てくれたけど、とてもじゃないけど今の状況では君からの祝辞を林さんや細井と両隣でゆっくり聞きたかったけど難しかったね。君も僕も、虎、視聴者のみんな全てが苦々しい時間とこの流れがある。寂しかったな。マフィアでの健闘を祈るよ」と締めくくった。