¡Ø¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡Ù´©¹Ô¤Ø¡¡¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¡É¤Ê¿ÍÀ¸
¡¡¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ë¡£¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ë¡£¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡Ù¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ö¥Ã¥¯¡£¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤ë¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡Ë¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢À¸¤Êý¤ËÌÂ¤¦¸½Âå¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à3¼ï¤Î¤·¤ª¤ê¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤è¤ê¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¡ÉÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸ WITH MY MELODY¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤¹¤Ê¤ª¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡¢Äï»×¤¤¤Î½÷¤Î¥³¡£ÊõÊª¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤º¤¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¡§1·î18Æü
