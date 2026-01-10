インフルエンサーの希空が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。ステージ上で極上の微笑みを見せると、ファンから「可愛すぎて天使ですか？」などと歓喜の声が寄せられた。

【映像】希空が魅せた“天使のような微笑み”（全身姿も）

希空はグレーのボーダーシャツに、ブラウンレザーのショートパンツを合わせた、ガーリーなコーディネートで登場。ホワイトのニーハイソックスとブラックのブーツを合わせて、“絶対領域”も公開した。

ランウェイで希空は終始ニコニコと微笑み、ファンを喜ばす。ステージの先端で極上の微笑みを見せた姿には「希空可愛すぎて天使ですか？」「のあちゃんかわいい」「この子はかわいいな〜」などの声が寄せられた。

SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーの希空。2025年1月には、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）