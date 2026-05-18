サンワサプライ株式会社は、iPad A16およびiPad（第10世代）をノートパソコン感覚で操作できる、タッチパッド内蔵の専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売する。ケースとキーボードはマグネットによる着脱式を採用しているため、用途に応じてノートパソコンスタイルとタブレットスタイルをスムーズに切り替えられる。文字入力時はノートパソコンのように効率的なタイピングを行い、タッチ操作中心のシーンでは