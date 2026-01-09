モータースポーツのベース車両として

ダイハツは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、『ダイハツ・ミラ・イース・チューンドby Dスポーツ・レーシング』を出展した。

テーマは『モータースポーツのすそ野を広げ、走る楽しさをみんなのものに』。Dスポーツ・レーシングのチューニングを施し、パートナーであるSPKからコンプリートカーとして販売される予定で、競技ベース車という位置付けだ。



開発に携わったダイハツの吉岡祐輔氏は、モータースポーツ車両を作る喜びを語った。 内田千鶴子

ミラ・イースをベースに、カタログ車にはないターボエンジン、5速MTを搭載。フロントスーパーLSD、6点式ロールケージやフロントベンチレーテッドディスクブレーキを標準でパッケージングしている。

5ドアや乗車定員4名はそのままとし、ミラ・イースの普段使いの使い勝手を壊さないままで、モータースポーツを気軽に楽しめるクルマに仕上げた。

トランスミッションはコペンなどのFF用のもので、エンジンはKF-VET型。搭載するにあたり補器類などは変更したものの、それ以外の変更はないという。従ってパワーとトルクは従来通りとされた。

再びモータースポーツのクルマを作ることができた

ダイハツ・コーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔氏は、このクルマを開発するにあたりこうコメントしている。

「私が若いころ、ダイハツにはミラTR-XXアバンツァートなど、ワクワクするクルマがありました。そしていま、またこうしたクルマがほしいという思いが、私だけでなくこのクルマに携わったメンバーにもあり、そこからどうやったら作れるだろうと考えた結果です」



会場には10時間耐久レース参戦車（左）と並んで展示。 上野和秀

そこにSPKの知見が加わり、初めてできたクルマなのだ。ベース車両にミラ・イースを選んだ理由は『軽さ』だった。

「Dスポーツ・レーシングはミラ・イースでモータースポーツに参戦していますが、軽くて速いのは魅力的。ミラ・イースはエコカーで出してはいますが、そのために軽量化していますので、その素性はモータースポーツに適しています。まさに、軽さは正義。そこでワクワクしてもらえるクルマが作れるのではないかと考えました」と実車を眺める吉岡さん。

「ダイハツが再びモータースポーツのクルマを作ることができたのは嬉しいです」と目を細めた。

吉岡さんが語るように、楽しくクルマを操る際の軽さは正義だ。今回はモータースポーツ参戦車両のベースなのでロールバーも込みで市販されるが、実用性を鑑み、ぜひ一般ユーザー向けにロールバーのない状態でも販売してほしい。自らの手でクルマを操る楽しさを再び訴求できる格好の1台だと考えるからだ。