¡¡¸½ÃÏ£±·î£·Æü³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë10°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢£²°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¼çÀï¾ì¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿»°ãø¤¬ÂÔË¾¤Îº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡£°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿60Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢£²¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤¬£¹·î13Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï°ÊÍèÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø¤¬¥·¥Æ¥£Áê¼ê¤Ë·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
