『SPA!デジタル写真集 岡田紗佳「美脚輪舞曲」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA!デジタル写真集 岡田紗佳「美脚輪舞曲」』

『SPA!デジタル写真集 岡田紗佳「美脚輪舞曲」』

岡田紗佳は、1994年、東京都生まれ。モデル、タレント、プロ雀士としてマルチに活躍。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバー。4th写真集『識上開花』（宝島社）が発売中。

大人の色香たっぷりに、芸術的なスタイルで魅了する“おかぴー”こと岡田紗佳が、本作では“美脚”をテーマに撮り下ろし。表紙カットから包み隠さず全容を公開しており、ピンクランジェリー風衣装から見えるヒップラインと脚線美を披露。そしてページをめくっても、すらっとした女性らしいほっそりした太ももがあらわとなっており、彼シャツ姿も。

さらにスニーカーを履いたまま、インナーブラ＆ショーツのセットコーデでも、素晴らしいプロポーションとモデル足、勝負を仕掛ける白ランジェリー風の衣装では、アンニュイな表情と美貌を披露している。

『SPA!デジタル写真集 岡田紗佳「美脚輪舞曲」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：筒井葉子

販売リンク：https://amzn.to/3L3IfAz

The post 岡田紗佳、純白ランジェリー姿で美ボディ披露 デジタル写真集「美脚輪舞曲」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.