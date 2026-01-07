日本製鉄、VTuber「にじさんじ」所属の本間ひまわりさんによる製鉄所見学動画を公開
日本製鉄はこのほど、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」所属の本間ひまわりさんとのコラボ動画を制作。TOKYOFMのYouTube公式チャンネル(@tokyofm)で公開している。
「『本間ひまわりの社会科見学』日本製鉄に行ってみた!〜大分編〜」
本動画は、にじさんじ所属のVTuber本間ひまわりさんによる製鉄所見学動画。
九州製鉄所大分地区の製銑、製鋼、熱延などを訪れ、「製鉄所って何?」「鉄ってどうやって作るの?」「大分地区ってどんなところ?」などなど…広い製鉄所内を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学ぶ様子が収められている。
なお、前編・後編の2本立てとなっており、TOKYOFMのYouTube公式チャンネル(@tokyofm)にて公開されており、後編では、溶けた鉄を運ぶ特殊な貨車「トーピードカー」に乗ったり、「転炉」や「熱延工場」など鉄作りの工程を見学する内容となっている。
