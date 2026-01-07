高須幹弥氏「単なるいじめではなく暴行・傷害」栃木の高校生暴行動画に怒りあらわ
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「栃木県の高校でのトイレ内暴行事件について思うこと」と題した動画を公開。SNSで拡散されている暴行動画について、単なるいじめではなく犯罪行為であると断じ、現代におけるいじめの陰湿な実態とネット社会の危うさについて持論を展開した。
動画の冒頭で高須氏は、栃木県の高校のトイレ内で男子生徒が一方的に殴る蹴るの暴行を受ける動画が拡散されている問題に言及。この行為を「単なるいじめっていうよりかはもう暴行とか傷害」「傷害罪に値するような状況」と断言し、刑事事件として扱われるべきとの見解を示した。周囲で笑いながら傍観している生徒たちの存在も「極めて異様な光景」と厳しく指摘している。
続けて高須氏は、「残念ながらいじめはなくならない」と語る。その理由として、いじめが「人間の本能」に根差した行為である点を挙げた。同氏は、かつてのいじめは暴力的なものが多かったのに対し、現代では「陰湿で分かりにくい」ものが増えていると分析。SNSやLINEを使った言葉の暴力や仲間外れといった、より巧妙な形に変化していると説明した。
今回の事件の最大の問題点として、高須氏は暴行の様子が撮影され、ネット上で拡散されたことを挙げる。これにより加害者側は顔や名前が特定され、ネット上で「公開処刑」の状態になっていると指摘。高須氏は、現代ではネット上で炎上する人を探し、特定し拡散するという活動プロセスに多くの人が快楽を感じやすいことを挙げた。高須氏は、これは人間の歴史を遡っても本能的な活動であると指摘。こうしたネット上の私刑が新たなエンターテイメントと化している現代社会の風潮に強い懸念を示し、動画を締めくくった。
今回の事件の最大の問題点として、高須氏は暴行の様子が撮影され、ネット上で拡散されたことを挙げる。これにより加害者側は顔や名前が特定され、ネット上で「公開処刑」の状態になっていると指摘。高須氏は、現代ではネット上で炎上する人を探し、特定し拡散するという活動プロセスに多くの人が快楽を感じやすいことを挙げた。高須氏は、これは人間の歴史を遡っても本能的な活動であると指摘。こうしたネット上の私刑が新たなエンターテイメントと化している現代社会の風潮に強い懸念を示し、動画を締めくくった。
