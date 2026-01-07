¡ÖÊõ¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬¤¤¤¿ÍÍ¤Ê¡©¡×¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÎï¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×
¾ëÆâ¼Â·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡¦µ¬À©²þ³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ
¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥è¡ª¡×¾ëÆâÂç¿Ã¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¡Ê³°µÜ¡¦ÆâµÜ¡Ë¸æ»²ÇÒ¤Ë¿ï¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2ËçÌÜ¤Î±¦Â¦¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥è¡ª¡×¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»ÑÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÊõ¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬¤¤¤¿ÍÍ¤Ê¡©¡×¡ÖÎï¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¯µ±¤¯¤ªÅ·Æ»ÍÍ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¶¦¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»²ÇÒÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î!¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¹¤®¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
