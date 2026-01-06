スターバックス コーヒー ジャパンは、全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー＆カフェ」において、1月7日から、ウィンターシーズン第二弾をスタートする。第一弾で登場した“Red”ジョイフルメドレーに続き、第二弾では“White”ジョイフルメドレーを発売する。ホワイトピーチを合わせた“まろやかな甘さと、とろっとした食感”で寒い冬にぴったりのティービバレッジを楽しんでほしいという。

「スターバックス ティー＆カフェ」のウィンターシーズンでは、冬の定番として人気の「ジョイフルメドレー」（2種類のブラックティーとウーロン茶、それにジャスミンの香りをまとったグリーンティーが織りなす奥深く優しい味わい）の味わいをとことん楽しめるように、“Red”と“White”2種類のジョイフルメドレーを用意。第二弾では、“White”ジョイフルメドレーとして、香り豊かな「ジョイフルメドレー」に、とろっとした食感でやさしい甘さのホワイトピーチにホワイトモカフレーバーシロップを合わせ、まろやかなコクが感じられる上質感溢れる一杯を開発した。

「スターバックス ティー ＆ カフェ」では、バリスタが店舗でフルリーフの茶葉から丁寧に抽出した豊かな香りのティーをベースに、ティーフラペチーノ、ティー ラテとお好みのフォーマットで「ジョイフルメドレー」の味わいを存分に楽しめる一杯を届けていく考え。



「ホワイト ピーチ＆ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」

「ホワイト ピーチ＆ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー」とホワイトピーチのフレーバーシロップ、ミルクを合わせたフルーティーなティーベースに、ホワイトピーチ果肉ソースを入れ、やさしい甘さが感じられる。ふんわりとした口どけのティームースと、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースをのせて、トップにホワイトチョコレートパウダーでやわらかい質感と甘さで特別感のある仕上がりにしている。



「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」（ホット）

「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ホワイトピーチのフレーバーシロップを合わせたフルーティーさとティーの華やかな風味のティー ラテ。ふんわりとした口どけのティームースをトップにのせて、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースとホワイトチョコレートパウダーで仕上げた。ホワイトピーチのやさしい甘さと表情豊かな「ジョイフルメドレー」の味わいが口の中で溶け合い最後のひと口まで楽しめるティー ラテとなっている。ホットとアイスの2種類から選べる。



「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」（アイス）

このシーズンにだけ登場する「ジョイフルメドレー」、とろっとした食感とやさしい甘さの“White”ジョイフルメドレーのティービバレッジで新しい年を始めてみては。

［小売価格］

ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

持ち帰り：776円

店内利用：790円

※Tallサイズのみ

ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ（Hot）

持ち帰り：687円

店内利用：700円

※白桃果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ

ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ（Iced）

持ち帰り：687円

店内利用：700円

※白桃果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ

（すべて税込）

［発売日］1月7日（水）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp